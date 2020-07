Kevin Magnussen er opløftet over Haas-racerens tempo i løb, men også frustreret over, at bremserne svigtede.

Efter årets første Formel 1-grandprix på Red Bull Ring i Østrig er Kevin Magnussen opløftet.

Haas-raceren viste søndag god løbsfart, og selv om bremserne svigtede undervejs, så han måtte udgå, tog danskeren et positivt afsæt.

- Det skal nok blive godt. Vi har ikke en bil, der kan kvale vildt godt. Til gengæld har vi en bil, der kan køre ræs. Det har vi stræbt efter.

- Sidste år kunne vi køre rigtig godt i tidstagningerne over en omgang, men var så dårlige i løbene, og det ser ud til at have ændret sig, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Kevin Magnussen startede løbet som nummer 16, men avancerede til 13.-pladsen efter en super start og var på et tidspunkt inden for rækkevidde af VM-point.

Og det selv om han havde fået besked på at holde igen og spare på bremserne.

- Havde jeg fået lov til bare at køre, havde det set meget anderledes ud, og jeg havde kunne angribe, siger danskeren.

Han udgik på 26. omgang, da bremserne svigtede, netop som Renaults Esteban Ocon drønede forbi på en langside.

Resultatet blev, at danskeren kørte lige ud i det efterfølgende sving. Efter en kontrolleret udskridning kom bilen ikke i gang igen.

- Jeg fik en eller anden slags bremsefejl, så de gav op. Da jeg ramte bremsen, var det kun baghjulene, der bremsede. Det var en fejl på systemet, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han gætter på, at der måske var kommet vragrester fra andre biler ind i bremsekasserne.

- Lige nu er jeg frustreret og irriteret. Jeg fik en god start, som jeg ville have det, og kom i en god position, før det skete, siger han.

Ærgrelsen er formentlig ikke blevet mindre af, at kun 11 ud af de 20 biler gennemførte løbet på banen i Spielberg.

Der er VM-point til de første ti over målstregen.

Heller ikke Magnussens Haas-kollega Romain Grosjean kom i mål, og dermed er Haas-teamet et af blot tre, der ikke fik point i sæsonåbneren.

Næste løb køres i næste weekend på samme bane i Østrig.

/ritzau/