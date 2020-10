»Der er ingen chance for, jeg kommer til at gøre det her uden min far.«

Sådan lød ordene fra en tydeligt rørt Khabib Nurmagomedov, der har været i kamp i oktagonen for sidste gang. Noget han annoncerede på direkte tv sent lørdag aften dansk tid.

For her havde han vundet over Justin Gaethje på en teknisk knockout i UFC. En kamp, der var den første, hvor han ikke havde sin far med. Og det blev også den sidste, slog han fast.

Khabib Nurmagomedovs far døde i sommer efter komplikationer som følge af coronasmitte, og da han blev kontaktet omkring lørdagens kamp, diskuterede han det med sin mor i flere dage. Hendes ønske var klart - hun ville have sønnen til at stoppe, og derfor kom MMA-stjernen også med et løfte: lørdagens kamp ville blive hans sidste.

MMA-kæmperen Khabib Nurmagomedov stopper i UFC. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere MMA-kæmperen Khabib Nurmagomedov stopper i UFC. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

»Jeg er UFC's ubestridte og ubesejrede mester med 13 sejre og 0 nederlag i UFC og med 29 sejre og 0 nederlag i alle mine MMA-kampe.«

»Hun ville ikke have mig til at kæmpe uden min far ved min side, men jeg sagde, at det ville blive min sidste kamp - det gav jeg mit ord på,« sagde en følelsesladet Nurmagomedov efter kampen.

Han takkede derudover UFC-bossen Dana White, Joe Silver der fik ham med ombord på UFC-toget, sin mor og de mange fans rundt omkring i verden.

»I dag var min sidste kamp i UFC. Det her var min fars drøm. Dustin (Poirier, red.) og Conor (McGregor, red.) skal kæmpe i januar, og jeg har vundet over dem begge. Jeg er ikke interesseret i det her mere,« sagde han desuden.

Kort efter pensionsudmeldingen blev Nurmagomedov hyldet af Dana White på et pressemøde, mens det også strømmede ind med positive ord fra kendisser på sociale medier - blandt andre fra fodboldstjernen Cristiano Ronaldo i en historie på Instagram.

'Tillykke broder. Din far er stolt af dig,' skriver Ronaldo.

Også Nurmagomedovs tidligere rival Conor McGregor sendte både en kondolence og en lykønskning på Twitter.

Tilbage i oktober 2018 duellerede irske McGregor mod russeren i en UFC-kamp. Den kamp udviklede sig til en skandale med masseslagsmål mellem folk fra de to lejre.