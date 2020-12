Karl Geiger var bedst i første afdeling af firebakketurneringen, der blev præget af vind og covid-19-kaos.

For første gang i fem år kan en tysk skihopper fejre en sejr i den prestigefyldte firebakketurnering.

På hjemmebane i Oberstdorf var Karl Geiger bedst efter både første og andet hop og vandt dermed den første af de i alt fire afdelinger hen over nytåret.

Geiger hoppede henholdsvis 127 og 136,5 meter og henviste dermed 2018-vinderen Kamil Stoch fra Polen til andenpladsen. Nordmanden Marius Lindvik sluttede som nummer tre.

Dagens mest bemærkelsesværdige bedrift stod en anden tysker dog for.

Markus Eisenbichler var dårligst af de 30 finaledeltagere i første runde, men svarede igen med et nærmest mirakuløst andet hop, der blev målt til hele 142 meter.

Det var dagens suverænt længste og betød, at Eisenbichler avancerede 25 pladser og sluttede på en femteplads.

En drilsk vind over Schattenbergbakken gjorde betingelserne svære for hopperne, og flere store navne bukkede under for de vanskelige forhold.

Mest prominente offer var norske Robert Johansson, der ellers har været blandt de bedste i dette års World Cup. Han kvalificerede sig slet ikke til finalen og kan formentlig glemme alt om en samlet topplacering i firebakketurneringen.

Konkurrencen fik et noget kuriøst forløb, da hele det polske landshold mandag blev trukket ud inden kvalifikationsrunden efter et covid-19-tilfælde i lejren.

Efterfølgende blev alle polakker to gange testet negative, og tirsdag morgen besluttede arrangørerne alligevel at give dem adgang til konkurrencen.

Det betød, at mandagens kvalifikation, som de polske hoppere ikke kunne deltage i, blev erklæret ugyldig, og alle fik lov at være med i tirsdagens hovedrunde.

Deriblandt altså Kamil Stoch, der sagde tak ved at snuppe andenpladsen.

Firebakketurneringen fortsætter fredag med det traditionsrige nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen.

/ritzau/