Patrick Lange fra Tyskland blev den første, der kom under otte timer ved VM i Ironman på Hawaii.

Honolulu. Tyske Patrick Lange skrev sig lørdag ind i historiebøgerne, da han genvandt VM i Ironman på Hawaii.

Lange gennemførte de 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og 42,2 kilometer løb i tiden 7 timer 52 minutter og 39 sekunder.

Dermed blev han ikke bare den første triatlet, der gennemfører distancen på under otte timer ved et VM. Han slog samtidig den VM-rekord, han satte i fjor med over ni minutter.

Hawaii Ironman er notorisk kendt for at være særligt udfordrende på grund af kraftig vind og tropisk hede.

Dette års udgave blev dog gennemført under de måske bedste forhold i løbets 40-årige historie.

Derfor blev Patrick Lange heller ikke den eneste, der kom under den mytiske grænse på otte timer.

Belgiske Bart Aernouts blev således nummer to i tiden 7 timer, 56 minutter og 41 sekunder.

Den tredobbelte verdensmester Daniela Ryf genvandt titlen hos kvinderne. Hun krydsede målstregen efter 8 timer, 26 minutter og 18 sekunder - godt ti minutter foran nummer to.

Ryf startede ellers langsomt på svømmedelen, men smadrede alle konkurrenterne på cyklen, hvor hun gennemførte de 180 kilometer på 4 timer, 26 minutter og 7 sekunder.

Dermed barberede hun 18 minutter af den gamle rekord for cykeldistancen.

Fire danskere - tre kvinder og en enkelt mand - var også stillet til start på Hawaii.

Maja Stage Nielsen stod for dagens bedste danske resultat, da hun endte på en 15.-plads i tiden 9 timer, 10 minutter og 23 sekunder.

Helle Frederiksen var halvandet minut langsommere og kom ind på en 16.-plads.

Jens Petersen-Bach blev nummer 34 ud af 53 blandt herrerne i tiden 8 timer, 40 minutter og 8 sekunder.

/ritzau/