Den 68-årige tyske trænerlegende Christoph Daum har fået kræft.

Det afslører han på Instagram. Her fortæller han, at sygdommen blev opdaget efter en rutinekontrol.

'Jeg har været nødt til at trække mig fra det offentlige rum de seneste måneder, da jeg fik konstateret kræft efter et rutinetjek,' skriver han.

Han påpeger, at han er i bedring.

'Jeg er en kriger, og jeg vil bekæmpe det med optimisme og med al min styrke. Vær sød at respektere, at jeg har brug for privatliv nu for at hele hurtigst muligt. Jeg sætter pris på jeres positive beskeder og tak for jeres støtte,' lyder det videre, inden han kommer med en opfordring:

'Jeg kan kun råde jer alle: Gå til lægen!'

Daum har en lang trænerkarriere bag sig. Senest var han landstræner for Rumænien i 2017.

Inden da har han tilbragt 30 år som træner i adskillige lande såsom Tyskland, Østrig, Belgien og Tyrkiet.

Skandaler har der også været et par stykker af. Han gik glip af jobbet som tysk landstræner i år 2000, da det kom frem, at han i sin tid som træner for Bayer Leverkusen både nød prostituerede og kokain.

En kæmpe skandale, der kostede ham karrierens største job.

Han nægtede sig skyldig i anklagerne om, at han solgte kokain. Det kunne have kostet ham flere års fængsel. Det slap han for - men han indrømmede dog, at han havde gjort brug af stoffet tidligere.