For få dage siden ramte lykken den 35-årige tennisstjerne Angelique Kerber.

Den 25. februar blev hun nemlig mor til sin og kæresten, Franvo Biancos, lille pige, Liana.

Det fortæller den overvældede nybagte mor tirsdag på Twitter.

»At have dig hos os er den smukkeste og mest overvældende følelse, vi nogensinde kunne have forestillet os,« skriver Angelique Kerber på Twitter og byder lille Liana velkommen til verden.

Welcome to our family, Liana *25.02.2023

Kerber meddelte i august, at hun ikke ville deltage i US Open, fordi hun ventede sig – og i samme ombæring meldte hun ud, at den aktive karriere fik sig en pause.

»At være professionel atlet betyder alt for mig, men jeg er taknemmelig for den nye vej, jeg er på vej hen ad nu. Jeg er nervøs og glæder mig på samme tid,« lød det dengang fra Kerber, der nu for alvor har taget skridt på sin nye vej.

Og her kan hun måske få hjælp fra Danmark.

For Angelique Kerber er nemlig særdeles gode veninder med Caroline Wozniacki, der selv er mor til to, og det var således tyskeren, som Wozniacki i 2022 spillede afskedskamp mod i Royal Arena.