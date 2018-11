17-årige Sophia Flörsch forulykkede i høj fart under et Formel 3-løb, men er tilsyneladende sluppet billigt.

Racerkøreren Sophia Flörsch har fået konstateret et brud på rygsøjlen efter at være forulykket under et Formel 3-løb i Macao.

I høj fart mistede 17-årige Flörsch kontrollen over sin racer, som lettede og fløj ud over banehegnet, inden den kolliderede med et rækværk i flere meters højde.

Løbet blev stoppet i en times tid, mens den unge tysker blev fragtet til hospitalet til undersøgelse.

Hendes far oplyser til nyhedsbureauet dpa, at Flörsch er i stand til at bevæge alle lemmer og ikke har lammelser. Hun har dog naturligt nok rygsmerter.

Selv skriver hun til sine følgere på Twitter, at hun er okay trods den hårde medfart.

- Jeg vil blot fortælle alle, at jeg har det fint, men skal opereres i morgen (mandag, red.), lyder det.

Den talentfulde kører er ny i Formel 3-serien i denne sæson, hvor hun kører for det hollandske hold Van Amersfoort Racing.

Ud over Sophia Flörsch kom yderligere fire personer til skade ved uheldet. Det drejer sig om to fotografer, en løbsofficial og yderligere en kører.

Ifølge dpa var alle ved bevidsthed, da de blev bragt til hospitalet.

