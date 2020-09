Lennard Kämna kunne ikke helt krone Boras store dag i Tour de France og måtte se sig slået i spurten.

En spurt mod bjergvante Dani Martinez til toppen af Puy Mary blev for stor en mundfuld for Bora-holdets Lennard Kämna, der måtte nøjes med andenpladsen på 13. etape.

Alligevel erklærer den unge tysker sig godt tilfreds med forløbet af en etape, hvor holdkammeraten Maximilian Schachmann blev nummer tre, og hvor Bora var meget tæt på at få udbytte af holdets aggressive kørsel.

- I spurten håbede jeg, at jeg havde flest kræfter tilbage, men så snart jeg trådte an, brændte benene væk under mig.

- Hvad skal jeg sige? Det er en skam, men også cool, at vi blev nummer to og tre på en bjergetape. Det gik ikke helt, som vi ønskede.

- Det kan ikke altid lykkes 100 procent. I dag (fredag, red.) lykkedes det 99 procent for os, siger Kämna.

Den tyske duo blev i 2015 nummer to og tre ved U23-VM i enkeltstart efter danske Mads Würtz Schmidt, og på fredagens etape demonstrerede begge, at de ikke har glemt kunsten at træde masser af energi ud i pedalerne.

Specielt Schachmann, der længe lå alene i udbrud, indtil han blev indhentet af Kämna og Martinez halvanden kilometer før mål.

Det hele var en del af Boras slagplan om at komme med i morgenudbruddet, som holdet var overbevist om ville holde hjem.

- Jeg kom meget lettere med i udbruddet end "Max". Han måtte selv køre op til gruppen og brugte meget energi på det, forklarer Kämna.

- Finalen passede lidt bedre til mig. Han skulle så forsøge at køre væk selv, og det lykkedes ham også. For mig handlede det om at blive i baghjulet på de bedste.

- Det lykkedes heldigvis, men jeg kom desværre aldrig væk fra baghjulet, siger Kämna med et grin.

