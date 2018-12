Stefan Luitz kan få frataget sin World Cup-sejr i Beaver Creek, da han inhalerede oxygen i storslalomløbet.

Skiløberen Stefan Luitz var en glad mand, da den 26-årige tysker i begyndelsen af december for første gang sejrede i den alpine World Cup.

Glæden kan dog vise sig at blive kort, for tyskeren risikerer at få frataget sin sejr i World Cup-løbet i storslalom, skriver franske AFP.

Baggrunden er, at Stefan Luitz mellem de to gennemløb 2. december inhalerede oxygen, hvilket billeder af tyskeren har dokumenteret.

Derfor har Det Internationale Skiforbund (FIS) indstillet, at Stefan Luitz får frataget sin sejr i Beaver Creek.

Det oplyser Tysklands Skiforbund (DSV) fredag, efter at tyskerne har modtaget en skrivelse fra FIS, som har efterforsket sagen.

- Vi har to muligheder. Enten accepterer vi det, eller også appellerer vi, siger Wolfgang Maier, som er direktør i DSV.

Ifølge DSV har det tyske forbund fået 15 dage til at reagere på skrivelsen fra FIS.

Det er ikke ulovligt at bruge oxygen ifølge reglerne hos Det Internationale Antidoping Agentur (Wada). Men det har været bandlyst af FIS siden juni i 2016.

Det tyske forbund erkendte da også efter storslalomløbet 2. december, at man havde begået en fejl ved at lade Stefan Luitz benytte oxygen.

- Trænere og læger tog en ekstremt dum beslutning, lød det således i begyndelsen af december fra Mathias Berthold, der er tysk holdmanager, ifølge AFP.

Hvis tyskeren ender med at få frataget sejren fra 2. december, så vil østrigske Marcel Hirscher i stedet blive udråbt som vinder af det pågældende storslalomløb.

Stefan Luitz' bedste resultat vil dermed atter være to andenpladser i World Cup-løb i storslalom, som blev opnået i henholdsvis 2012 og 2017.