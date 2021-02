Der er for varmt i Qatar til at spille beachvolley i andet end bikini, mener profileret tysk duo.

De to tyske beachvolleyspillere Karla Borger og Julia Sude har besluttet sig for at boykotte en World Tour-turnering i Qatar i marts.

Det skyldes, at landets regering ifølge den tyske duo har forbudt spillerne at spille i bikini under turneringen.

- Vi skulle rejse dertil for at gøre vores arbejde, men vi er blevet nægtet at gøre det i vores arbejdstøj.

- Det er det eneste land og den eneste turnering, hvor en regering vil fortælle os, hvordan vi skal gøre vores arbejde, og det vil vi gerne kritisere, siger Karla Borger til radiostationen Deutschlandfunk.

VM-sølvvinderen tilføjer, at duoen normalt ikke ser noget problem i at adoptere lokale skikke, men at der er så varmt i Qatar, at det er nødvendigt at spille i en bikini.

De kvindelige spillere er blevet bedt om at spille i T-shirts og lange bukser.

Samtidig stiller hun det politiske spørgsmål, om det overhovedet er nødvendigt at afholde en turnering i Qatar.

Beslutningen om at boykotte turneringen er støttet af Det Tyske Volleyballforbund.

Qatars Volleyballforbund har reageret på nyheden ved at sige, at de vil sørge for, at alle atleter må spille i deres normale uniformer i turneringen.

Qatar har i de seneste år været vært for store mesterskaber og turneringer i en lang række sportsgrene, hvilket har medført kritik, der rækker langt ud over varme og påklædning.

Humanitære organisationer har flittigt kritiseret ørkenstaten for at overtræde menneskerettighederne.

Qatar skal være vært for VM i fodbold i november og december 2022.

/ritzau/AFP