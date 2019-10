Lørdagens træning og kvalifikation til Formel 1-løbet på Suzuka-banen i Japan er aflyst på grund af en tyfon.

Lørdagens træning og kvalifikation til Japans Formel 1-grandprix er aflyst på grund af tyfonen Hagibis.

Det oplyser arrangørerne.

Ifølge vejrmeldingerne vil supertyfonen i løbet af lørdagen ramme Tokyo, som ligger omkring 300 kilometer øst for Suzuka, hvor løbet finder sted.

- Som konsekvens vil kvalifikationen blive flyttet til klokken 10.00 søndag morgen, når vejret forventes at være klaret op, skriver Formel 1 på sin hjemmeside.

Selve løbet ventes fortsat at starte klokken 14.10 søndag. Det svarer til klokken 07.10 i Danmark.

Aflysningen af hele lørdagens program på banen betyder, at kørerne kun har fredagens to træninger til at forberede sig til kvalifikationen søndag formiddag.

To gange tidligere - i 2004 og 2010 - er kvalifikationen til Japans Formel 1-løb blevet flyttet på grund af dårligt vejr.

Der er lovet kraftig regn i hele regionen hen over weekenden, og det dårlige vejr har allerede spændt ben for VM i rugby, der i øjeblikket spilles på 12 stadioner spredt ud over det meste af Japan.

Lørdagens kamp mellem England og Frankrig samt opgøret mellem New Zealand og Italien er således blevet aflyst ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/