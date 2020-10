Hun er ny på MMA-scenen, men allerede nu er der bud efter 22-årige Valerie Loureda. Og det er fra Hollywood.

Den talentfulde fighter har tre sejre i tre kampe, men det er ikke kun sejrene, hun har fået stor opmærksomhed for. Det gælder også fejringen, som mange fans virker til at elske, mens i hvert fald en enkelt konkurrent har det lige modsat.

For da Valerie Loureda havde banket Tara Graff i gulvet i oktagonen i august, fejrede hun det straks efter med en dans med dertilhørende twerking i ren ekstase (som du kan se herunder). Det fik hendes sociale medier til at bugne med nye følgere, og nu kommer Hollywood altså også efter hende.

»Flere agenter har taget kontakt til mig for at få mig til at gå ind i underholdningsindustrien og filme forskellige ting,« starter Valerie Loureda i et interview med TMZ og fortsætter:

Vis dette opslag på Instagram 3-0! Wear your heels, put on your lashes, spar hard in the morning, make your tik toks, and don’t let ANYONE tell you what you can or cant be. -xoxo, V Et opslag delt af Master Valerie Loureda (@valerieloureda) den 7. Aug, 2020 kl. 6.26 PDT

Og for at være ærlig så elsker jeg alt det der, og det er mit mål efter min karriere. Men lige nu er jeg virkelig fokuseret på at kæmpe - og at vinde kampe kommer i første række. Men ja, det er en drøm for mig.

Valerie Loureda har i skrivende stund 530.000 følgere på Instagram, og mange fans er lige så vilde med hendes store energi og dansende fejringer, som Hollywood er. Men det har også bragt hende i uføre hos konkurrenten Macy Chiasson, der har anklaget Loureda for at bruge sex til at få opmærksomhed.

Det gav Loureda et iskoldt svar på, da hun blot grinede af konkurrenten og understregede, at hun altså kæmpede i et bur, men også var feminin uden for det bur.

Uanset hvad har den 22-årige amerikaner vundet masser af opmærksomhed - både for sine imponerende sejre og personlige fejringer. Og når hun ikke længere skal kæmpe, har hun altså nu en mulighed for at gå en helt anden vej.

Hollywood er klar, og du kan herunder se, hvad talentspejderne i filmbyen allerede har set sig lune på hos den talentfulde MMA-kæmper.

Vis dette opslag på Instagram eat your salad, no dessert, get that man you deserve ♡ Et opslag delt af Master Valerie Loureda (@valerieloureda) den 13. Okt, 2020 kl. 1.32 PDT