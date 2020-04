Manglende aktivitet i sportsverdenen har fået to af landets sportskanaler til at reagere.

Hos TV 2 Sport og Nent Group har man således taget konsekvensen og sendt medarbejdere hjem.

Førstnævnte offentliggjorde tirsdag, at lige knap 100 medarbejdere er blevet sendt hjem med næsten fuld løn til og med den 31. juli.

»Det er næsten nemmere at sige, hvem vi ikke sender hjem,« indleder sportschef hos TV 2 Frederik Lauesen og fortsætter:

Frederik Lauesen (tv.), sportschef på TV2. Foto: Claus Fisker Vis mere Frederik Lauesen (tv.), sportschef på TV2. Foto: Claus Fisker

»Chefgruppen får ikke lov til at komme hjem. Vi har nogle få medarbejdere, der stadig kan lave e-sport. Så har vi stadig nogle, der formidler sport til vores digitale formidling, og nogle administrative medarbejdere hist og her. Men ellers er alle sendt hjem.«

Beslutningen er truffet, fordi al sport - i Danmark såvel som ude i verden - mere eller mindre ligger stille i øjeblikket på grund af coronakrisen. Det er med andre ord svært at finde opgaver til sportskanalens ansatte.

Frederik Lauesen påpeger dog, at medarbejderne har taget vel imod beslutningen:

»Det fornemmer jeg i hvert fald. Men det er klart, at det aldrig er rart at sende medarbejdere hjem. Mange vil da hellere være på arbejde, og vi er alle sammen kede af, at der i øjeblikket ikke er nogen udsigt til det, vi brænder for og er passioneret om.«

Stine Bjerre Jørgensen. Foto: TV2 Foto: Foto: TV2 Vis mere Stine Bjerre Jørgensen. Foto: TV2 Foto: Foto: TV2

B.T. har talt med Stine Bjerre Mortensen, der er én af de personer, som er sendt hjem. Hun er enig og ser positivt på den aftale, TV 2 har indgået.

»Situationen er, som den er. Jeg er hjemsendt ligesom mine kollegaer - næsten med fuld løn - og jeg er taknemmelig for, at de har landet en aftale uden fyringer. Så kan man sige, at det da er træls, men der er bare vigtigere ting i verden i øjeblikket.«

Stine Bjerre Mortensen indrømmer, at den kommende sommer bliver markant anderledes, end hun er vant til. Men det må man tage med i disse tider:

»Der er ingen tvivl om, at vi er vant til at arbejde meget henover sommeren, og for mig i januar og februar bliver det da lidt specielt, at man ikke kan arbejde. Det har jeg da aldrig oplevet før. Men det vigtigste for mig er min familie og venner,« siger hun og tilføjer:

Stine Bjerre Mortensen interviewer speedwaykører Nicki Pedersen. Foto: sportxpress Vis mere Stine Bjerre Mortensen interviewer speedwaykører Nicki Pedersen. Foto: sportxpress

»Der er mange, der har det rigtig hårdt, så at blive hjemsendt med løn er det mindste problem lige nu, og jeg accepterer situationen fuldstændig.«

Også hos Nordic Entertainment Group (Nent Group) har man hjemsendt medarbejdere. Det gjorde man allerede tilbage i slutningen af marts, bekræfter Kim Mikkelsen, sportschef i Nent Group.

»Rigtig meget af vores indhold - livesport, studieproduktioner og planlægning - ja, faktisk alt ligger stille. Der er ikke noget at rive i. Vi beholder stadig en stor del på arbejde i forhold til de opgaver, vi stadig har, såsom Viasport Live og nogle debatprogrammer.«

»Vi ville da 10 gange hellere beskæftige os med det, vi elsker. Det er selvfølgelig skide træls, men vi er ikke de eneste, der står i den situation. Vi er i båd med mange,« siger Kim Mikkelsen, der videre fortæller, at man har sendt omkring halvdelen - cirka 50 medarbejdere - hjem med fuld løn.

Kim Mikkelsen. NENT Group Head of Sports. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kim Mikkelsen. NENT Group Head of Sports. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi kiggede på, hvilket aktivitetsniveau vi er inde i på den korte bane, og hvilke typer vi har brug for. Så gik vi ind og satte streger på dem og dem og dem.«

I øjeblikket er medarbejderne hos Nent hjemsendt på ubestemt tid. Men skulle Superligaen blive genoptaget, vil der blive trykket på knappen.

»Vi kigger hele tiden på situationen. Når vi ved, hvornår vi kan komme i gang - når vi kan se mulige startdatoer - kan vi kalde medarbejderne på arbejde med en dags varsel.«

Superligaen er i øjeblikket suspenderet, men Divisionsforeningen planlægger at færdiggøre sæsonen inden sommer.