Historien ender heldigvis nogenlunde godt, men puha ...

Den canadiske tv-sportsvært Dan O'Toole har i de seneste dage gennemlevet enhver forældres værste mareridt.

Hans én måned gamle datter, Oakland, var pludselig forsvundet. Det fortalte en desperat Dan O'Toole torsdag til omverdenen via sin Instagram-profil.

»Jeg beder til, at hvem end har der, holder dig. At hvem end, der har taget dig fra mig, beskytter dig. At hvem end dig har dig, lader dig komme tilbage i mine arme.«

»Jeg elsker dig, Oakland. Jeg kan ikke vente til, at jeg igen kan holde dig. Mit hjerte er knust. Jeg er knust.«

»Vi understreger, at vi tror, at Oakland er i live. Men vi ved det ikke. Jeg har et én måned gammelt barn, og jeg ved ikke, hvor hun er,« skrev han ifølge NY Post i et Instagram-opslag, han sidenhen har slettet.

Et par timer senere postede den 44-årige tv-personlighed, der også har døtrene Ryby og Sydney, et lidt mere opløftende opslag.

»Min baby Oakland er bekræftet uskadt. Jeg har stadig ikke set hende eller holdt hende.«

»Til jer (på Instagram, red.), der besluttede at svine mig til under denne sag - svar mig på dette: Har I nogensinde måttet kigge jeres børn i øjnene og ikke være i stand til at fortælle dem, hvor deres søster er, eller om de kommer til at se hende igen?«

»Vi er stadig knuste. Vi bliver måske aldrig okay igen.«

Det står ikke klart, hvem der havde taget Dan O'Tooles datter. Han afviser selv, at hans ekskone skulle stå bag.

»Min fantastiske eks-kone Corrie har INTET med dette at gøre. Lad hende venligst være i fred.«

Dan O'Toole er vært på det populære 'SC with Jay og Dan'-program på den canadiske sportskanal The Sports Network. Han har tidligere været vært på Fox Sports