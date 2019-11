Sportsvært Josefine Høgh og nyhedsværten Lasse Sjørslev har valgt at give hinanden en helt særlig 'forsinket julegave'.

De har nemlig nemlig besluttet sig for allerede at afholde deres bryllup i weekenden mellem jul og nytår.

Det bekræfter TV 2-værten Lasse Sjørslev over for Se & Hør.

Dermed skal parret sige 'ja' til hinanden få måneder efter, at den 45-årige gik på knæ og friede til sin kæreste under hendes 30-års fødselsdagsfest.

»Hun er bare sød og dejlig, og vi elsker at være sammen. Så det kan vi lige så godt bare sætte en tyk streg under,« sagde Sjørslev efter forlovelsen.

Det betyder også, at den kommende bruds far, målmandslegenden Lars Høgh, kan se frem til at give sin datter væk få dage efter juleaften.

Dermed er der også glade stunder at se frem til i en tid, som ikke er helt let for hverken Lars Høgh eller familien.

I slutningen af oktober kunne han fortælle, at kræften i bugspytkirtlen var vendt tilbage.

Heldigvis var der godt nyt, da B.T. lørdag satte sig ned med den tidligere målmand i landsholdslejren i Helsingør.

»Det er en lortesituation, men i det dårlige er der også lidt godt, for jeg har fået scanningsvar på de to måneder, jeg har fået kemo, og det er positivt, at kemoen virker. Det er vigtigt. Det gør ikke, at jeg får helbredelse, men jeg får nogle muligheder,« fortalte Lars Høgh blandt andet.

Det var tilbage i februar i år, at de to værter sprang ud som par, og under et år efter skal de nu sige ja til hinanden.

Det er første gang, at Josefine Høgh bliver gift, mens Lasse Sjørslev for 20 år siden blev gift med moderen til hans to børn.