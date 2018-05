Nico Rosberg advarede på forhånd.

Forgæves.

For uheldet skete alligevel, og den tidligere Formel 1-kører må nu se frem til en omlakering af den ene sidedør på sin velholdte Mercedes 280 SL Pagode årgang 1970.

Pris: Lige omkring 75.000 kroner.

Det skriver Bild.

Det var i forbindelse med weekendens Formel 1-grandprix, at bildøren fik en skramme.

Nico Rosberg stoppede godt nok pludseligt karrieren efter 2016-sæsonen, hvor det netop var lykkedes ham at bliver verdensmester for første gang, men han er tilbage i feltet i denne sæson - som ekspert for engelske Sky Sports.

I den forbindelse to tyskeren en tur gennem Monacos gader med tv-værten Simon Lazenby.

Da turen var slut, advarede Nico Rosberg ifølge Bild flere gange sin passager om, at man let kan komme til at banke døren op i noget i fyrstedømmet små gader.

Sådan ser Nico Rosbergs skadede bil ud i pletfri tilstand. Ifølge Bild er det hans yndlingsbil:

Sunday Cruise Et opslag delt af NICO ROSBERG (@nicorosberg) den 12. Nov, 2017 kl. 9.54 PST

Trods advarslerne var det altså lige, hvad Simon Lazenby gjorde.

Der forlyder intet om, hvem der skal betale regningen, men i sit sidste år som Formel 1-kører menes Nico Rosberg at have fået en årsløn på cirka 130 millioner kroner. hos Mercedes. Så der burde være råd.

I forbindelse med Monacos Grand Prix kørte Nico Rosberg en tur i gaderne sammen med sin far, Keke Rosberg, der også er tidligere Formel 1-verdensmester.

Det så sådan ud:

Nico og Keke Rosberg. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Nico og Keke Rosberg. Foto: ANDREJ ISAKOVIC