Fodboldvært hos Discovery Kian Fonoudi får et stort ønske opfyldt i 2019.

Han og kæresten Albertine skal nemlig være forældre til en lille dreng.

Det bekræftede fodboldværten på Twitter tirsdag.

Og faktisk betyder det alverden for Kian Fonoudi, at han netop skal have en søn og ikke en datter.

Mit nytårsforsæt for 2019 er, at jeg godt kunne tænke mig at blive far.



Og jeg er allerede godt på vej, da min kæreste er gravid og blevet sat til at føde i juni måned.



A baby boy — Kian Fonoudi (@Fonoudi6eren) January 1, 2019

»Efter jeg mistede min far for halvandet år siden, har jeg savnet at have et far-søn-forhold, og derfor betyder det rigtig meget for mig, at jeg får en søn,« fortæller han til B.T. Sport onsdag og fortsætter:

»Jeg glæder mig til at skulle gå i min fars fodspor. At få en relation og de oplevelser mellem far og søn, som min far havde med min bror og jeg. Min far og jeg var meget bundet sammen af fodbold eksempelvis. Det håber jeg da også, at jeg får med min søn,« fortæller den vordende far.

Kian Fonoudi og kæresten fik kønnet at vide den 31. december om dagen.

Visheden om graviditeten fik Kian Fonoudi allerede i oktober, da han kom hjem fra en landskamp i Irland. Derfor var det også en stor forløsning for Kian Fonoudi, da han fik vished om kønnet.

»Da vi var til scanning, sagde jeg til jordemoderen, at hun skulle sige til, umiddelbart inden hun ville sige det. Da hun så sagde 'Nu siger jeg det', skulle jeg lige gøre mig klar. Mine kæreste sagde også bare 'Hold nu kæft Kian' og grinede. Så da jordemoderen sagde, at det blev en dreng, faldt jeg ned på mine knæ og græd. Der var bare noget, der skulle ud,« fortæller Kian Fonoudi.

Kæresten Albertine er sat til at føde i juni måned. I samme måned spiller Danmarks A-landshold to kampe mod Irland og Georgien i EM-kvalifikationen, hvor Kian Fonoudi skal møde ind på arbejde. Men skulle det ske, at fødslen går i gang, rejser han hjem.

»Heldigvis spiller landsholdet sine to kampe i Danmark. Derfor er jeg ikke afhængig af fly, hvis det skulle ske. Men selvfølgelig tager jeg hen til min kæreste, hvis fødslen og kampene skulle ske på samme tid,« fortæller Kian Fonoudi.

