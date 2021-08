Mon ikke Rachel Nichols sidder derhjemme og river sig i håret over den ene kommentar.

En bemærkning, som har ændret radikalt på den populære tv-værts liv, da den resulterede i, at hun fik overrakt en fyreseddel.

For at forstå hele sagen kræver det, at vi skruer tiden tilbage.

Det hele skete i forbindelse med NBA-finalekampene i 2020.

Rachel Nichols (tv.) går her med præsidenten for Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, til NBA Awards i 2019. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Rachel Nichols (tv.) går her med præsidenten for Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, til NBA Awards i 2019. Foto: LISA O'CONNOR

Rachel Nichols var stjernejournalist og nærmest selvskrevet til at byde seerne velkommen i forbindelse med NBA-kampe på den amerikanske kanal ESPN.

Men da hun pludselig blev valgt fra til dækningen af finalekampene i NBA, var utilfredsheden ikke til at skjule. I stedet blev hendes kollega Maria Taylor sat på tjansen, og det fik Rachel Nichols til at spekulere i, hvorfor hun mon var valgt fra.

Og netop det blev lækket i en lydoptagelse, som New York Times afslørede.

Det er lige præcis den, der vendte op og ned på Rachel Nichols' professionelle liv.

Got to create a whole show and spend five years hanging out with some of my favorite people talking about one my favorite things An eternal thank you to our amazing producers & crew - The Jump was never built to last forever but it sure was fun.

More to come… pic.twitter.com/FPMFRlfJin — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 25, 2021

»Hvis man har brug for at give hende mere arbejde, fordi man føler et pres på grund af en åndssvag mangeårig rekord for mangfoldighed (...) så gør det. Men det skal ikke ske på bekostning af mig,« siger Nichols i optagelsen, hvor hun antyder, at den eneste grund til, at Maria Taylor har fået tjansen, er fordi, at hun er sort.

Nichols er selv hvid og blev henvist til at være sidelinjereporter til kampene.

Først blev Nichols, der har arbejdet på ESPN i fem år, fjernet fra NBA-dækningen. Hendes program 'The Jump' blev også aflyst, men det skulle blive værre endnu for den garvede NBA-journalist.

Nichols fik nemlig en fyreseddel af sin arbejdsgiver, også selvom hun var ude at undskylde for kommentaren.

Maria Taylor, som egentlig havde overtaget Nichols' tjans, har efter sagen valgt at trække sig fra ESPN og har nu fået et job på NBC Network i stedet for.