En amerikansk tv-vært har været udsat for en ubehaglig indgriben i sit privatliv.

Den 46-årige Rachel Nichols, der er vært på NBA-programmet The Jump hos ESPN, er nemlig uden sit vidende blev optaget på video, mens hun har opholdt sig på et hotelværelse i Florida, hvor hun er i fobindelse med genstarten af NBA-sæsonen.

Det er det amerikanske medie Deadspin, der tirsdag har modtaget fire forskellige videoer fra en ukendt person. Ifølge en anonym kilde, som Deadspin har været i kontakt med, er det et forsøg på en smædekampagne mod den amerikanske tv-vært.

Kilder har fortalt det amerikanske medie, at det er en uidentificeret ESPN-ansat, der har sendt videoerne, men det er endnu ikke blevet bekræftet.

Her ses Rachel Nichols i selskab med L.A. Lakers-præsident Jeanie Buss. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Her ses Rachel Nichols i selskab med L.A. Lakers-præsident Jeanie Buss. Foto: LISA O'CONNOR

Der skulle være tale om mobiltelefonoptagelser af et video feed, som ifølge Deadspin er optaget med den hensigt at miskreditere Nichols' status som vært hos ESPN.

Deadspin har af private hensyn valgt ikke at bringe optagelserne, hvor man angiveligt ser Nichols på sit værelse tale i telefon med en ukendt person, og det skulle tydeligt fremgå, at den 46-årige kvinde er uvidende om, at hun bliver optaget.

I telefonsamtalen kan man høre Nichols tale om sin karriere, ansatte hos ESPN og andre ting, men ifølge Deadspin siger tv-værten på intet tidspunkt noget, der kunne kompromittere hendes jobsituation hos ESPN.

Det er ikke første gang, at en højt profileret ESPN-ansat er blevet optaget i hemmelighed.

I 2008 gik det udover tv-værten Erin Andrews, der dengang blev filmet på sit hotelværelse, mens hun var i gang med at klæde sig af. Det var en stalker ved navn Michael Barrett, der optog videoen af Andrews, og Barrett blev idømt en fængselsstraf.