Det kan nogle gange være et utaknemmeligt job at arbejde som tv-reporter.

Det kan BBCs Sonja McLaughlan skrive under på.

Hun er blevet svinet til på de sociale medier efter et interview med anføreren for det engelske rugbylandshold – han hedder Owen Farrell.

Interviewet fandt sted lørdag aften, efter at englænderne højst overraskende havde tabt 24-40 til Wales.

Englænderne var stærkt utilfredse med dommerpræstationen i kampen, og det stillede Sonja McLaughlan blandt andet anføreren et par spørgsmål om.

Derudover kom reporteren også omkring holdets tænding og disciplinen hos en af de engelske spillere.

Og de spørgsmål har altså været nok til at få nogle folk helt op i det røde felt på de sociale medier – blandt andet på Twitter.

Det skriver en meget berørt Sonja McLaughlan i et tweet.

'Giftigt, pinligt, skammeligt, rystende. Bare noget af den feedback, jeg har fået. Tak for at bruge @, så det hele kommer frem… Forestil dig nu at blive oversvømmet med skældud for at passe dit job. Er i min bil og græder. Håber, I er glade,' skriver hun på Twitter.