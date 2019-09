Andrew Gaze gik fuldstændigt i stå.

På skærmen dukkede en kvindelig fan op. Dansende, iført en gul top.

Og så gik det ret meget galt for den australske tv-kommentator, der var i færd med at sætte ord på VM-kampen mellem USA og Brasilien.

For pludselig blev det meget svært for den bundrutinerede Andrew Gaze at fortsætte den sætning, han var gået i gang med. Se det her:

Drewy completely lost for words



h/t @buckyg75 & @nicktan77 pic.twitter.com/gN0XCAt5NF — Liam Santamaria (@Liam_Santa) September 9, 2019

»Og...,« begyndte han, da den kvindelige fan pludselig kom på skærmen.

Et par sekunders pause.

»... den...,« fortsatte den stakkels kommentar.

Og holdt endnu seks (!) sekunders pause.

»... støtte de får fra fansene - der er mange af dem, der er kommet hele vejen til Kina - for at se den her kamp. Og det har de brug for. De må også skabe følelser og passion hos fansene,« fik Andrew Gaze endelig afsluttet sin sætning - med yderligere et par kunstpauser undervejs.

Hvor den gulklædte brasilianske fan undervejs forsvandt fra skærmen.

Forinden var tv-billederne i øvrigt også blevet vist på en skærm i hallen, hvor tilskuerne også højlydt reagerede på synet.

USA vandt i øvrigt kampen 89-73 og blev klar til knockoutfasen og kvartfinalerne OG til OL i Tokyo næste år. Brasilien (og den gulklædte, kvindelige fan) er færdige for denne gang.