Først Carsten Werge og nu Camilla Martin. Ja, du kan roligt sige, at TV 2 Sport har været på rov hos konkurrenterne fra TV3 Sport i 2021.

Den legendariske fodboldkommentator skiftede til kanalen i februar, mens den højtprofilerede vært tirsdag har taget samme tur.

Men selvom TV3 Sport har mistet to af deres største navne på relativt kort tid, så tager sportschefen hos NENT hele situationen meget roligt.

»Jeg har det helt fint med, at Camilla har valgt at stoppe ude hos os. Vores hus og dækning står ikke og falder med to kollegaer. Så at TV 2 har snuppet Carsten Werge og Camilla Martin, er jeg helt rolig omkring,« siger Kim Mikkelsen således til B.T.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Sportschefen tilføjer, at man skal huske på, at både Carsten Werge og Camilla Martin har været en del af et større hold, når de har været på arbejde.

»Vi ligger bestemt ikke i fosterstilling. Jeg synes lige så meget, det er en kredit til alle de mennesker, som har været med til at skabe de to kollegaer, som nu har forladt os. Vi har stadig et skarpt hold med et skarpt sæt eksperter. Vi er meget tilfredse med, hvad vi har.«

Trods at have mistet to af sine største profiler til en direkte konkurrent, så vil Kim Mikkelsen ikke kommentere på, om der er tale om en decideret tv-krig på nuværende tidspunkt.

»Jeg ser det ikke rigtigt som en krigserklæring. Sådan er det, og sådan er det også i din branche. Nogle gange skifter folk arbejdspladser. Det skaber ikke en krisesituation. I hvert fald ikke herude.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

I plejede at tage fra konkurrenterne. Nu tager de fra jer. Er I stadig den store spiller?

»Vi har, hvad vi skal, men jeg gider ikke kommentere på, hvem den store spiller er. Det må være op til jer andre at vurdere.«

Carsten Werge nåede at være en del af TV3 Sport i 23 år, mens Camilla Martin var ombord i 14 år. Sidstnævnte satte tidligere ord på, hvorfor hun skifter til TV 2 over for B.T.

»Det handler simpelthen om luftforandring. At prøve noget nyt. Jeg har prøvet alt på TV3 Sport de seneste 14 år, og man skal også huske på, at 14 år er meget lang tid, selv om alle årene har været fantastiske.«