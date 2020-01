Han har indtil nu været et kendt ansigt på TV 2 Sporten.

Men fremover skal Christian Müller Bækgaard præsentere en anden slags nyheder.

Det afslører han selv i et opslag på sin Instagram-profil.

'Det her billede tog jeg da lige af mig selv, da jeg havde været inde og skrive under på, at jeg fra om et par måneder skifter til en stilling som nyhedsvært på TV 2 NEWS,' skriver han i opslaget.

Dermed er det slut med sporten for den 35-årige tv-vært, der dog som opslaget afslører ikke forlader TV 2.

'Jeg kommer til at savne kollegaerne på Sporten vanvittigt meget, for det er virkelig en helt igennem fantastisk flok, som har betydet meget - i mange år. Men - jeg glæder mig også afsindigt meget til det nye!' skriver Christian Müller Bækgaard.

På TV 2 Sporten, som han startede på i 2015, har han blandt andet været med til at dække spansk fodbold, ligesom han har været vært på sportsnyhederne.

TV 2 News bliver dog ikke helt ukendt land for Christian Müller Bækgaard, for han har tidligere haft nogle vagter på kanalen, ligesom han i 2011 skiftede en reporter-tjans ud på TV 2 med at læse sportsnyhederne op om morgenen på TV 2 News.

I 2013 blev han vært på TV 2 Lorry, inden han to år efter altså skiftede til den sportsverden, han nu siger farvel til.

I går kom det frem, at Kristian Ring-Hansen Holt skifter fra TV 2 News til 'Aftenshowet' på DR.

Her gør han Ulla Essendrop, Mark Stokholm og Mette Bluhme Rieck selskab

Og han er ikke den eneste, der har fået nyt job. Det samme har den rutinerede TV 2-vært Janni Pedersen, der det næste år skifter TV 2 News ud med tidsbegrænset periode hos 'Go' Morgen Danmark', og hun bliver altså stadig i TV 2-regi.