TV 2-værten Stine Bjerre Mortensen har en tro på, at det hele nok skal gå godt. Det er kommet med alderen og erfaringen, og hun er faktisk glad for, at hun ikke blev en ung mor.

Til december venter hun nemlig en lille dreng sammen med sin mand, håndboldspilleren Casper U. Mortensen.

Og i et stort interview med magasinet 'Gravid' fortæller 40-årige Stine Bjerre Mortensen, at hun ser det som fordel for hende, når hun bliver mor, at hendes syv år yngre mand havde god tid til at kunne etablere sig som en verdensklasse håndboldspiller samtidigt med, at hun kunne lykkedes med sin egen karriere og opnå det, hun gerne ville.

»Jeg har prøvet ekstremt mange ting i mit liv, og karrieremæssigt har jeg opnået rigtig meget. Så jeg er ikke på jagt mere, som jeg var i 20erne. Jeg har fundet en helt anden ro i at nyde, hvad jeg kan, og at stole på mig selv og min dømmekraft,« fortæller Stine Bjerre Mortensen.

Parret har i den grad også prøvet lidt af hvert. Først flyttede de sammen til Hamburg, hvor Casper U. Mortensen skulle tørne ud for deres Bundesliga-hold. Kort tid efter gik klubben konkurs og så gik turen til en anden tysk klub i Hannover.

Herefter skiften han til Barcelona, hvor parret havde nogle gode, men også svære år efter Casper U. Mortensen pådrog sig en slem knæskade

Nu er de tilbage i Hamburg og Stine Bjerre Mortensen har ikke mere end et lidt længere køretur, når hun skal til tjek på sygehuset og besøge familien hjemme i Danmark.

Til magasinet 'Gravid' forklarer TV 2-værten, at det har været nogle begivenhedsrige, men fantastiske år for parret, der har formet dem begge og givet dem en god ballast til at komme igennem alt det, der venter dem.