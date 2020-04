Hvad gør man, når man gerne vil løbe for et godt formål, men lever under udgangsforbud på grund af coronakrisen?

Stine Bjerre var ikke i tvivl: Man snører løbeskoene, skridter en rute op i sin lejlighed – og løber.

»Jeg troede, at det ville blive meget kedeligt, meget ensformigt, men det var en superfed oplevelse, for der var mange mennesker, der så med og støttede med penge. Så det var vildt motiverende at vide, at jeg bare skulle fortsætte,« siger studieværten fra TV 2 Sport til B.T.

Søndag deltog hun i arrangementet 'Danmark løber', hvor 31.403 danskere tilbagelagde 5, 10 eller 21,1 kilometer, mens det blev transmitteret direkte via Facebook. Ikke sammen, men samtidig over hele landet. Og altså i Barcelona, hvor Stine Bjerre bor.

Her havde hun i lejligheden målt en 'rute' op på 20 meter. 250 ture frem og tilbage og frem og tilbage osv. gav i alt fem kilometer. Og det fik faktisk både pulsen op og gav sved på panden.

»Ja, er du sindssyg,« udbryder Stine Bjerre, der var iført nummer 19071.

»Du skal forestille dig, at vi har haft fem uger i Barcelona med udgangsforbud, og jeg elsker at løbe i naturen, på stranden og i parken. Så jeg har været vanvittig over, at jeg ikke har kunnet komme ud og løbe. Jeg har trænet indenfor, men jeg har ikke løbet i fem uger, så jeg var da lidt nervøs for, hvor dårlig formen ville være. Og jeg kunne godt mærke til sidst, at jeg var lidt træt. Også med alle de vendinger. Så det kunne godt mærkes til sidst.«

Til at hjælpe med at holde regnskab havde hun allieret sig med ægtemanden, Casper U. Mortensen, der til daglig spiller for det danske håndboldlandshold og FC Barcelona.

Stine Bjerre fortæller, at der undervejs også kom et bud på 2.500 kroner på den trøje, hun løb i: en af ægtemanden, Casper U. Mortensens, gamle landsholdstrøjer. Vis mere Stine Bjerre fortæller, at der undervejs også kom et bud på 2.500 kroner på den trøje, hun løb i: en af ægtemanden, Casper U. Mortensens, gamle landsholdstrøjer.

»Jeg havde nøje instrueret ham i, hvor mange streger der skulle sættes, og hvornår. Og han fik lige blikket, hver gang jeg kom tilbage, så jeg var sikker på, at han satte stregerne og ikke sprang en over. Men han holdt regnskab og motiverede mig,« fortæller Stine Bjerre, der tilbagelagde de fem kilometer på omkring 36 minutter.

Når nu du stadig ikke kan løbe udenfor, kunne du så finde på at løbe flere ture i lejligheden?

»Jeg løb faktisk og tænkte på, at det kan man jo godt, det her. Et eller andet sted handler det bare om at være kreativ nok. Selvfølgelig er det en kedelig rute, men det kan da godt være, at jeg i fremtiden skal tage et par kilometer.«

Stine Bjerre valgte på forhånd at løbe for at samle ind til Smilfonden, og mange andre i kommentarfeltet på Instagram, hvor hun lancerede sit projekt, indvilligede hurtigt i at donere penge til projektet. Også Casper U. Mortensen. Det er endnu ikke opgjort, præcis hvor mange penge TV 2-værten løb ind på de 250 x 20 meter.