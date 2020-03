En køretur onsdag morgen endte med at blive en ubehagelig oplevelse for Camilla Nørgaard. Her blev hendes bil påkørt af en lastbil.

Det fortæller tv-værten i et opslag på Facebook, og til B.T fortæller hun, at hun heldigvis ikke kom til skade.

»Jeg har det faktisk godt. Ellers ville jeg heller ikke have lavet opslaget. Jeg er overhovedet ikke kommet til skade og er blevet undersøgt på hospitalet. Jeg har været super heldig,« fortæller Camilla Nørgaard, der er både vært og reporter hos TV 2 Sport.

Ulykken skete på Åboulevarden i København, hvor Camilla Nørgaard kom kørende alene i sin bil. Hun kørte i det inderste spor, og lastbilen kørte i midten.

Chaufføren så hende ikke, da hun lå i hans blinde vinkel, og derfor trak han ind til højre, forklarer hun.

Lastbilen ramte hende, så hun blev slynget op på lastbilens front og presset frem.

»Han (chaufføren, red.) var meget sød og undskyldte og påtog sig skylden. Det har været så uheldigt, at lige i det øjeblik han skulle trække ind, har min bil ligget i hans bane. Han har troet, han bare kunne trække ind,« fortæller Camilla Nørgaard der i sit opslag også nævner tre til fire personer.

Personer, hun ikke kender, men som stod klar til at hjælpe hende, da ulykken skete.

»Jeg oplevede det sådan, at i det sekund bilen endelig stod stille, står der mennesker ude foran vinduet og råbte ind for at høre, om jeg var okay. Jeg tænker selv 'er jeg egentlig det, det er jeg nok',« fortæller tv-værten, der ikke kunne komme ud i føresiden.

Her var der en hjælpsom mand, der fik åbnet døren i passagersiden, så hun kunne komme ud, og andre hjalp med at tage hendes ting, så hun kunne få dem.

»Jeg kan især huske en kvinde, der tager fat i mig, holder fast og siger 'er du okay, du ser chokeret ud?'. En anden blev ved med at spørge, om jeg var okay. Lige i situationen kunne jeg slet ikke rumme det, for det hele var voldsomt. Bagefter er det noget af det, jeg tænker tilbage på. Jeg nåede ikke at tale med dem, før de var væk igen, og derfor lavede jeg opslaget,« forklarer Camilla Nørgaard.

For hun har også et klart budskab efter ulykken: hjælp, når du kan. Hun fortæller, at det i hvert fald gjorde en forskel for hende, at menneskerne sprang til, da hun havde brug for det.

»Det betyder helt vildt meget. Jeg tror, de fleste har prøvet at stå i situationer, hvor man er i tvivl, om man skal gå hen, eller om man ikke skal blande sig. Der er jeg bare nået til, at man hellere skal spørge en gang for meget end en gang for lidt,« siger Camilla Nørgaard og fortsætter:

»Jeg er sindssygt glad for, der stod nogen - også selvom jeg ikke havde slået mig. Jeg var så chokeret, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Bare det, at der kom andre mennesker, der slet ikke kendte mig og tilbød deres hjælp, betød rigtig meget for mig,« siger tv-værten.

Derfor 'efterlyser' hun i opslaget de personer, der hjalp hende.

'Så hvis du kender én, der overværede et voldsomt sammenstød onsdag d. 26/2 ved 13-tiden, må du meget gerne hilse og sige tak. Deres umiddelbare reaktion betyder meget mere, end de måske lige tror,' skriver Camilla Nørgaard.