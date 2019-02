Live-tv er stedet, hvor det uforudsete kan ske.

Det måtte TV 2 SPORTs journalist og vært Michael Stærke sande, da han i weekenden dækkede VM i cyklecross, der blev afholdt i sidste weekend i Bogense.

I studiet skulle han have besøg af cyklecrossrytteren ved navn Karoline. Troede han.

I stedet fik han besøg af cyklerytteren Mette Egtoft. Det var der bare ikke nogen, der havde fortalt ham, som det kan ses i klippet herunder fra Natholdets Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Dét var godt nok akavet! #natholdet #natholdsklip Et opslag delt af Natholdet (@natholdet) den 6. Feb, 2019 kl. 4.03 PST

»Jeg anede ikke, hvem hun var, eller at hun skulle komme på,« siger Michael Stærke til B.T. Sport.

»Jeg vidste, at vi skulle have en gæst ind, som hed Karoline, og så står hende her derude. Vi havde ingen regissør, jeg havde ikke nogen i øret, og så er der en, der siger, hun skal op. Jeg kan se, det ikke er Karoline, men jeg kender hende ikke så godt, så det måtte jo næsten være hende.

Der var heller ikke meget hjælp at spore fra eksperten i TV 2s studie, da Mette Egtoft ikke er elitecrosskører. Derfor røg hun også ret hurtigt ud af studiet igen.

Her forklarer Michael Stærke dog, at det mere handler om, hvad folk kan finde på at gøre for at komme på tv.

VM i cyklecross i Bogense. 3. februar 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere VM i cyklecross i Bogense. 3. februar 2019. Foto: Claus Fisker

»Jeg tænkte på, om det bare var en, der hoppede ind, fordi hun bare gerne ville i fjernsynet. Det er også derfor, jeg prøver at få hende så hurtigt ud igen. Men hun er altså gået ind i helt god tro,« siger han.

Michael Stærke tager hele situationen med oprejst pande. Faktisk har det fyldt mere for ham, hvordan Mette Egtoft har taget hele situationen.

»Jeg griner af det i dag, da jeg er rimelig uskyldig i det. Det er, hvad der sker, når man laver så mange timers live tv med få remedier.«

»Jeg synes mere, det er synd for pigen, så jeg insisterede også på, at hun fik en undskyldning igen. Vi skulle sende igen en halv time efter, og der var hun gået. Så vi har fået fat på hende og givet hende en undskyldning, som hun fint har taget imod,« forklarer Michael Stærke.