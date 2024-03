Danske NFL-fans kan ikke længere følge deres favoritsport på TV 2 Sport. Faktisk ikke på dansk tv lige nu.

Hvis ikke nogen erhverver sig rettighederne til at vise NFL på dansk tv fra den kommende sæson, må de danske NFL-fans finde en anden måde at følge med i ligaen.

TV 2 Sport har udnyttet en option til at hoppe ud af den treårige kontrakt om rettighederne til verdens bedste liga inden for amerikansk fodbold.

Det bekræfter Frederik Lauesen, sportschef hos TV 2 Sport, over for mediet Gul Klud, som dækker amerikansk fodbold.

- Personligt er jeg superærgelig over, at vi nu må sige farvel til NFL, men vi skulle lige som alle andre afdelinger på TV 2 igennem en sparerunde, og der havde vi en mulighed for at komme ud af vores kontrakt med NFL, siger Lauesen til Gul Klud.

TV 2 Sport havde en kontakt på tre år med NFL, men havde en option på at komme ud af den efter to år. Det er den option, man nu har gjort brug af.

Sparerunden var ifølge Lauesen den overvejende grund til opsigelsen, men den manglende mulighed for selv at vælge, hvilke kampe man ville vise de danske seere, spillede også ind.

Det er NFL, der vælger, hvilke kampe der tilbydes til at blive vist. Dermed kunne TV 2 Sport eksempelvis ikke selv vælge at vise flere kampe med Arizona Cardinals, hvor danske Hjalte Froholdt spiller.

Og så var det heller ikke den succes kommercielt, som TV 2 Sport havde håbet på, da man overtog rettighederne fra Viaplay.

- Selv om seertallene har været fine uden at være prangende, så har NFL også skuffet på salg af Play-abonnementer, og så måtte vi bare erkende, at det var et nemt sted at spare nogle penge, siger Lauesen til Gul Klud.

/ritzau/