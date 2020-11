TV 2 Sport har gennem de sidste fire år beskæftiget sig med podcast på adskillige sportsgrene, men det bliver der nu lavet om på.

Flere af dem er nu lukket ned, mens kun to programmer består – NBA og cykling.

Det oplyser kanalchef på TV 2 Kristian Hylgaard til Mediawatch.

»Alt andet end cykling og NBA er derfor skåret fra, og i øjeblikket er det faktisk kun NBA-podcasten, der udkommer kontinuerligt, fordi cykelkalenderen har været så mast sammen i efteråret, at de redaktionelle kræfter er blevet brugt på at producere tv. Cyklingen kommer dog til at vende tilbage,« fortæller han.

Det var NBA-podcasten, der i 2016 blev søsat som en prøveballon, og det er også den, der i dag er den mest populære med omkring 15.000 lyttere på afsnit.

Her er det oftest TV 2's faste NBA-ekspert Peter Wang, der i selskab af enten Thomas Bilde eller Kristoffer Vestrup, snakker løs bag mikrofonerne.

Kanalchef Kristian Hyldgaard fortæller dog, at det ikke er udelukket, at flere podcast vil vende tilbage på TV 2's platform, men indrømmer samtidig, at det er et vanskeligt marked at arbejde med.

Han er af den overbevisning, at der skal en bred appel til, hvis det for alvor skal kunne lade sig gøre at skabe en forretning på podcasts.