TV 2 indgik i slutningen af marts et forlig med mediekoncernen NENT – der er koncernen bag TV 3 – som kan komme til at få stor betydning for de danske tv-seere.

Der har nemlig været en juridisk kamp mellem de to parter i mere end 15 år. Det startede efter en afgørelse i Konkurrencerådet i 2005, hvor NENT i et søgsmål krævede en erstatning for TV 2's brug af såkaldte reklamerabatter.

Domstolen vurderede, at det var et misbrug af TV 2, der udnyttede stationens dominerende stilling i markedet. Det skriver MediaWatch.

Sagen blev afsluttet med et forlig på hele 430 millioner kroner, som TV 2 skal punge ud med til NENT. Et lignende forlig blev også indgået med Discovery i en tilsvarende sag. Men til trods for at skulle betale det svimlende millionbeløb, så baner forliget vejen for, at TV 2 nu kan gå i budkrig om de helt store sportsrettigheder.

(Arkiv) Jimmy Maymann. Vis mere (Arkiv) Jimmy Maymann.

Jimmy Maymann, formand for TV 2's bestyrelse, forklarer til MediaWatch, at sagerne har spændt ben for køb tv-rettigheder til blandt andet sportsbegivenheder, da bankerne ikke har ville låne pengene til tv-stationen.

Det skyldes, at sportsrettigheder typisk købes over en årrække på seks år, og de er samtidigt blevet væsentlig dyrere over de seneste par år. TV 2 skulle derfor underskrive en bankgaranti for, at de havde pengene til at købe de dyre rettigheder, men det har bankerne ikke ville underskrive før TV 2 fik indgået forliget med NENT.

»Men nu får vi så mulighed for at kunne gøre det i større omfang og på lige fod med de konkurrerende tv-stationer. Det vil forhåbentlig også komme alle danskerne til gode, når vi får nogle flere muligheder, når vi får lagt de her sager bag os,« siger Jimmy Maymann til MediaWatch.

Hvilke eventuelle sportsrettigheder, at TV 2 nu vil gå efter, kommer Jimmy Maymann ikke ind på, men allerede nu har TV 2 sikret sig en af de helt store sportsrettigheder fra sommeren 2022.

Du kan nemlig følge alle kampe med det danske herrelandshold i fodbold på TV 2's kanaler frem til 2028.