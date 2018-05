TV 2 handlede i strid med reglerne, da de sendte reklamer midt i perioderne under ishockey-VM.

Sådan lyder en klage til Radio- og TV-nævnet, som seer- og lytterorganisationen KLF, Kirke og Medier har indsendt.

Det handler specifikt om TV 2 Sports udsendelse fredag 4. maj kl. 20.05-23.00, hvor Tyskland og Danmark dystede på isen i Jyske Bank Boxen.

»TV 2 Sport valgte at sende reklamer – ikke alene i pauserne mellem perioderne, men også midt i perioderne,« lyder det i klagen.

Ifølge dansk lovgivning må danske tv-stationer ikke afbryde programmer for at sende reklamer. Reklamer skal som udgangspunkt placeret mellem programmerne i blokke - medmindre der er en naturlig pause.

Og da reklamerne blev vist under de såkaldte 'powerbreaks', som er korte pauser, hvor man fejer løs is af banen omkring målfelterne, så mener seerorganisationen, at TV 2 har handlet i strid med reglerne.

»Jeg kunne få en fornemmelse af, at der bevidst var lagt ’længere spilstop’ ind for at give tv-stationerne mulighed for at sende reklamer under kampen. Da der er tale om en international begivenhed, vil det selvfølgelig være en mulighed, som tv-stationer benytter sig af, hvor det er lovligt. Jeg mener ikke, at det på nogen måde berettiger TV2 Sport til at gøre noget tilsvarende,« lyder det i klagen.

Powerbreaks er almindelige i ishockey i USA, hvor man benytter lejligheden til at vise reklamer og dermed gøre sporten mere attraktiv for tv-stationerne.

TV 2’s sportschef Frederik Lauesen fortæller til BT, at der er indgivet flere klager over reklamerne sendt under de såkaldte powerbreaks til ishockey-VM. Når det er sagt, er han ikke enig i, at det er strid med reglerne.

»Det er i juridisk forstand efter vores bedste bedømmelse en naturlig pause i spillet, fordi det er en del af spillereglerne. Det er ikke ligesom en timeout i håndbold, hvor der foregår ting, og man kan blive snydt for noget, hvis man går på reklamer. Der foregår jo ingenting,« siger Frederik Lauesen og uddyber:

»Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været et forsøg fra vores side for at se, hvordan det påvirker vores programmer. Vi har jo nærmest ingen reklamer inde i vores programmer overhovedet, men når vi har et naturligt spilstop i en sportsbegivenhed, så er vores tolkning af reglerne, at vi gerne må vise reklamerne.«

Radio- og TV-nævnet er i gang med at behandle klagen.