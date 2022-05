Efter 15 års juridisk kamp er TV 2 fri til at kaste sig ind i konkurrencen om de allerstørste tv-rettigheder på markedet. Det er de på et tidspunkt, hvor både Superligaen og Champions League snart kommer til salg.

Det fortalte TV 2-bestyrelsesformand Jimmy Maymann for nylig til MediaWatch efter et forlig på hele 430 millioner kroner indgået med Nent i en sag om såkaldte reklamerabatter.

Meddelelsen ligner et forvarsel på store TV 2-armbevægelser på markedet med sportsrettigheder, hvor TV 2 er blevet den største udfordrer til TV-giganten Nent i kampen om de danske sportsfans' dyre timer foran fjerneren.

Spørger man TV 2-sportschef Frederik Lauesen, så skal man spise brød til, hvis man forventer, at TV 2 i den kommende tid kommer til at satse alt på at rage til sig i buffeten over rettighederne til at vise de største og dyreste sportsbegivenheder som Superliga og Champions League.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Vi vil altid kigge på alle større rettigheder og se, om de kan give mening for os. Men det er ikke sådan, at nogen har ringet til mig og sagt, at vi har fået mange flere penge at købe rettigheder for. Så det har ikke ændret min måde at arbejde på konkret,« siger Frederik Lauesen til B.T.

Lauesen og TV 2 har over de seneste år – og altså inden forliget – allerede vist tænder i kampen om særligt de dyrebare fodboldrettigheder – alt imens kanalen også sidder på håndbold og cykling som store trækplastre.

La Liga, Serie A, Europa og Conference League samt landsholdet fra 1. juni udgør fodboldpaletten på hele Danmarks hjemmebane, og det er lige nu rigeligt for Lauesen.

»Jeg er egentlig fuldt tilfreds med den mængde fodbold, vi har nu. Vi er gået fra nul til 100 på kort tid og har udvidet butikken markant på sportsområdet – og så er vi ikke engang i gang med den største rettighed, som er landsholdet. Så lige nu har vi mere travlt med det, vi ved, vi har, end hvad der ligger ude i fremtiden.«

Sådan fordeler fodboldrettighederne sig: Superligaen: Hos Nent og Discovery frem til 2024 Landsholdet: Hos TV 2 fra 2022. TV 2 og DR viser VM- og EM-slutrunder frem til EM i 2028 Champions League: Hos Nent frem til 2024 Premier League: Frem til 2028 hos Nent Pokalturneringen: Hos DR og Nent frem til 2024 1. division: Hos Nent frem til 2024 La Liga: Hos TV 2 frem til 2026 Serie A: Hos TV 2 frem til 2024 Bundesliga: Hos Nent og See til 2029 Fodboldrettighederne sendes oftest i udbud halvandet års tid før udløb.

I den nære fremtid skal rettighederne til Superligaen og Champions League i udbud, og sådanne titler kan lokke TV 2 ud af busken, medgiver sportschefen.

»Vi kigger på alle rettigheder, der kommer til salg, men de skal passe ind i, hvad vi vil strategisk. Superligaen er en super interessant fodboldrettighed, men den er også rigtig dyr, så vi skal kunne regne den hjem, kan man sige,« siger Lauesen.

Hos konkurrenten Nent hilser man TV 2 velkommen i kampen om de største fodboldrettigheder i Danmark.

»Der har altid været benhård konkurrence om sportsrettighederne i det danske marked. Nu er det så TV 2, der måske kommer med nye ambitioner, men de har jo i forvejen samlet noget af det fodbold op, som Discovery havde tidligere. Så det tager vi helt stille og roligt med ro i maven,« siger Kim Mikkelsen, der er Group Head of Sport hos Nent.

Han tror dog ikke på, at forliget ændrer det store for TV 2s muligheder på markedet.

»TV 2 købte rettighederne før det her forlig var indgået, så det er ikke sådan, at TV 2 har stået udenfor. Jeg køber ikke helt præmissen om, at TV 2 nu er inde i en kamp, som de ikke har været inde i før,« melder Kim Mikkelsen, der slår fast, at både Superligaen og Champions League er uhyre vigtige for Nent.

Tidligere har Discovery været førsteudfordrer til Nent, men denne sommer siger man farvel til rettighederne til at vise landsholdet, ligesom man ikke længere viser europæisk fodbold som Europa League. Til gengæld har man frem til 2024 flere Superliga-kampe pr. runde.

Sportschefen hos Discovery, Søren Klæstrup, har ingen kommentarer til Discoverys position i konkurrencen om sportsrettighederne.