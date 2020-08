Frederik Lauesen lægger sig fladt ned efter Brian Holms kritik.

»Han har helt ret. Det var upassende, Vi beklager og fjerner det,« siger TV 2s sportschef til B.T.

Som sagt så gjort. Det Facebook-opslag fra den danske tv-station, der søndag morgen fik den danske sportsdirektør hos Deceuninck-Quick-Step til at komme med et voldsomt udbrud på Twitter, er siden blevet justeret. Det er sket, efter at B.T. har skrevet om sagen.

Væk er nu den lille gule emoji, der startede balladen. Den kan du se i TV 2 Sportens oprindelige Facebook-opslag herunder i Brian Holms tweet:

@TV2SPORTdk pudsigt at bruge sjov emoji når en rytter er døden nær. Held og lykkke med interviews, resten af turen fucking fladpander!! @deceuninck_qst pic.twitter.com/ZI1rmxl3em — Brian Holm (@brianholm1962) August 30, 2020

Og Brian Holm holdt sig ikke tilbage. Rettet mod TV 2 Sporten skrev han på det sociale medie:

'Pudsigt at bruge sjov emoji, når en rytter er døden nær. Held og lykke med interviews resten af turen, fucking fladpander!'

Konteksten er, at den pågældende artikel handler om det grimme styrt, som ramte Deceuninck-Quick-Step-rytteren Remco Evenepoel for omkring to uger siden. Lørdag kom så en opfølgning på historien, hvor holdet forklarede, hvad det var en sportsdirektør fjernede fra stortalentets ryglomme, mens han skadet lå på jorden.

Forklaringen var, at det drejede sig om 'en lille flaske med næringsprodukter', som blev fjernet, så Remco Evenepoel bedre kunne ligge og modtage behandling.

Det pågældende emoji, som blev brugt i TV 2 Sportens opslag, kunne derfor tolkes som om, at der blev sået tvivl om netop dén forklaring.

Derfor siger Frederik Lauesen:

»Brian Holm har ret i, at den emoji var upassende. Når det handler om noget alvorligt, skal man passe på med at insinuere noget, og man skal være endnu mere forsigtig,« siger TV 2s sportschef.

Han er ikke umiddelbart bekymret for, at TV 2 Sporten under resten af Tour de France, der begyndte lørdag, skal få problemer med at interviewe ryttere fra Deceuninck-Quick-Step.

»Det er jeg ikke nervøs for, og det ville da undre mig meget. Alle kan lave fejl. Det kan sportsjournalister, og det kan cykelryttere og tidligere cykelryttere også, så det tænker jeg ville være en overreaktion. Men det eneste, jeg kan forholde mig til lige nu, er at vi ikke skulle have sat den emoji,« siger Frederik Lauesen.

Han har ikke været i kontakt med Brian Holm.

Husk at følge B.T.s liveblog om Tour de France, der dækker løbet tæt.

Her kan du se, hvordan TV 2 Sportens Facebook-opslag ser ud, at efter at den famøse emoji er blevet fjernet: