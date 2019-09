TV 2 satser på mere sport.

Derfor åbner den danske tv-station nu en ny kanal med navnet TV 2 Sport X.

Det nye tv-barn bliver et supplement til allerede eksisterende TV 2 Sport.

»Vores nuværende sportskanal har i den grad skabt værdi for dansk sport – vi har fra starten været fokuseret på danske rettigheder og på rettigheder, hvor danske sportsstjerner klarer sig godt. På TV 2 SPORT X udvider vi banen og går mere internationalt og sætter fokus på de helt store verdensstjerner,« siger TV 2s sportschef, Frederik Lauesen, i en pressemeddelelse.

TV 2 Sport X kan i første omgang ses via moderstationens streamingtjeneste TV 2 Play - den vil dog også kunne blive en del af diverse tv-pakker.

Blandt de sportsgrene, der vil blive vist på den nye kanal, er:

Spansk fodbold fra La Liga (tre kampe hver runde + én Clásico pr. sæson),

Italiensk fodbold fra Serie A (en kamp pr. runde),

Tennis fra Wimbledon,

Tennis fra mændenes ATP-tour,

NBA-basketball,

X Games,

VM og World Cup i skiskydning,

VM i atletik,

VM i alpint skisport,

VM i langrend.

I forvejen har TV 2 og TV 2 Sport eksempelvis købt sig til rettigheder på enkelte kampe fra eksempelvis spansk og italiensk fodbold pr. runde.

Nu bliver det altså udvidet på den nye kanal. Målet er at få fat i en anden målgruppe af potentielle seere.

»Vi vil gerne ramme endnu flere unge brugere og seere med vores sportsudbud. Derfor er jeg glad for, at vi har flere kampe fra La Liga og Serie A med fodboldens allerstørste stjerner som Messi og Ronaldo. Vi ved, at NBA Basketball interesserer den unge målgruppe, ligesom X Games vel nærmest er 'født' ungt. Dermed ikke sagt, at vi andre ikke også må se med. TV 2 Sport X er en kanal for alle sportsinteresserede danskere,« siger Frederik Lauesen.

TV 2 Sport X åbner i januar næste år. Den åbner dermed nærmest præcist fem år efter TV 2 Sport.

Overordnet set skal den nye kanal hjælpe TV 2-organisationen til at stå stærkere digitalt.

»Medieforbrugerne bruger mere og mere tid på streamingplatforme, og derfor skal vi naturligvis også tilbyde mere og mere indhold på TV 2 Play. At introducere en ny sportskanal, der tager sit udgangspunkt i en digital distribution og et digitalt forbrug, er helt i tråd med vores strategi om at accelerere udviklingen af TV 2 Play,« siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.