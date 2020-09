Alle de bedste sprintere klarede sig i mål inden for tidsgrænsen på kongeetapen.

Alle topsprinterne er fortsat en del af Tour de France efter den stærkt udfordrende 17. etape til Col de la Loze.

Hverken Caleb Ewan, Sam Bennett eller de øvrige i spurtensemblet bukkede under for tidsgrænsen trods to nådesløse klatreture uden for kategori.

- Vi kæmpede godt i begyndelsen af etapen for at score nogle point til pointkonkurrencen. På det tidspunkt følte jeg mig godt tilpas. Det var hårdere mod afslutningen, lyder det tørt fra Sam Bennett.

Ireren lagde sig sammen med sin danske oppasser, Michael Mørkøv, ned i den såkaldte gruppetto, hvor det blot handler om at komme i mål tids nok til at overleve i løbet.

Og gruppen var aldrig for alvor i fare. Den nåede toppen af Col de la Loze en halv time efter etapevinder Miguel Ángel López og havde stadig nogle minutter at rutte med.

- På den første stigning kunne man få en form for rytme. På den sidste blev rytmen konstant forstyrret. Men for gruppettoen var det okay. Man kan nå at få pusten undervejs. Det var en hård dag, men det var til at leve med.

- Endnu en etape er overstået. Der venter en ny kamp torsdag, siger Sam Bennett.

Han er dermed kommet en dag tættere på at vippe Peter Sagan af pinden i pointkonkurrencen.

Med fire etaper igen har Bennett et forspring på 47 point til den syvfoldige pointkonge.

En enkelt rytter, belgieren Jens Debusschere fra B&B Vital, kom i mål uden for tidsgrænsen på 17. etape.

/ritzau/