NBA-profilen Malik Beasley står nu overfor en pause fra sporten.

Helt præcist 12 kampdage, for det er den karantæne, han har fået, efter at have erklæret sig skyldig i trusler med en pistol.

'Jeg vil bruge denne tid på at reflektere over mine handlinger. Jeg vil gerne sige undskyld til alle de fantastiske fans derude, der har støttet mig i denne svære tid, og jeg lover, jeg kommer stærkere tilbage som en bedre person og spiller,' siger Malik Beasley i en udtalelse, Timberwolves har sendt ud.

Derudover blev Beasley i december idømt 120 dages fængsel, som han får lov at afsone - formentlig derhjemme - når NBA-sæsonen er slut.

Selve episoden han er blevet straffet for er noget bizar. Den fandt sted i september sidste år, da en familie kørte rundt i område, hvor basketspilleren bor.

De parkerede kort lige ved Malik Beasleys hus, og mens de forsøgte at finde ud af, hvor de skulle køre hen, kom stjernen pludselig ud.

Han truede dem med et våben og råbte, de 'skulle skride', skriver NBC Sports. Truslen var dog ikke det eneste problem, for da politiet ransagede hans hjem, fandt de hash, og han blev derfor senere arresteret for trusler om vold og besiddelse af narkotika.

I en høring tilbage i december indvilgede Malik Beasley i at tage imod straffen, der var mundet på hans trusler, hvis anklageren droppede narkotikadommen.

Beasley forlængede op til denne sæson kontrakten med Minnesota Timberwolves. En kontrakt til en værdi af godt 370 millioner kroner.

Han har desuden fået en del opmærksomhed, siden det tidligere kom frem, at han dater 'Real Housewives'-personligheden Larsa Pippen.

De kom i modvind, da der i december begyndte at florere billeder, hvor hun gik hånd i hånd med sportsstjernen, der stadig var gift.

»Vi havde talt om det. Det var ikke en hemmelighed. Jeg kender mange mennesker, der er gift og spændende. Den rolle har jeg spillet. Jeg har det sådan, at hvis du ikke er lusket, og du fortæller mig, hvad der foregår, så tror jeg på dig,« har Larsa Pippen fortalt, og hun tilføjede, at Beasley og hans kone var gået fra hinanden på det tidspunkt.