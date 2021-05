Der var ellers lagt op til store omfavnelser og glædesrus, da Liverpool torsdag aften holdt fast i Champions League-håbet med en imponerende 4-2-sejr ude over ærkerivalerne fra Manchester United.

Men der var Liverpool-stjernen Sadio Mané slet ikke!

For efter kampen fangede tv-kameraet en besynderlig situation. Senegaleseren, der har været en meget afgørende spiller for Liverpool de senere år, nægtede simpelthen at give hånd til sin tyske manager, Jürgen Klopp.

Da Klopp rakte næven ud mod offensivspilleren, rystede Mané blot på hovedet og satte tempoet op. Se situationen herunder ELLER se det fra en anden vinkel i videoen øverst.

Sadio Mane refusing to shake Klopp’s hand the little dent in #ManULIV @LFC win pic.twitter.com/k0KGwLkhDb — Emmano_d (@emmano_d) May 13, 2021

Jürgen Klopp blev efterfølgende spurgt ind til situationen, men tyskeren fandt diplomatsvaret frem og forsikrede, at der ikke var noget problem mellem og ham og Mané, der startede topkampen på bænken.

»Nej, der er intet problem. I går tog jeg en sen beslutning under træningen og bestemte mig for at spille med Diogo (Jota, red.). Det er drengene vant til. Jeg plejer at give dem en forklaring, men det var der bare ingen tid til i går.«

»Og det er sådan, landet ligger. Alt er fint,« sagde Klopp til engelske Sky.

De forsvarende mestre fra Liverpool har spillet en decideret dårlig sæson, men Merseyside-klubben har sat en god slutspurt ind og er nu fire point efter Chelsea – som har spillet en kamp mere end Liverpool – på fjerdepladsen.