Viktor Axelsens ankel er i bedring, men han bliver ikke klar til turneringer i Kina og Hong Kong, skriver han.

De store badmintonturneringer i Kina og Hong Kong i november bliver uden deltagelse af Viktor Axelsen.

I et opslag på Instagram melder den største danske badmintonstjerne definitivt afbud til turneringerne, selv om hans skadede ankel er i bedring.

- Alt går efter planen med anklen, og jeg føler, det går i den rigtige retning, skriver Axelsen i sit opslag.

- Selv om situationen er frustrerende, er jeg sikker på, at perioden er god for min ankel og mig. Jeg kommer ikke til at konkurrere i de næste uger, men jeg holder hovedet højt, og jeg vil sikre, at jeg får det bedste ud af perioden.

- Jeg havde set frem til at spille i Kina og Hong Kong, men på nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt, skriver han.

I et opslag i sidste uge meddelte Axelsen, at han først regnede med at være klar til at træne og konkurrere på 100 procent inden for seks til ni uger.

Sæsonfinalen i Kina er lige nu langt væk for Axelsen. I forvejen hang hans chancer for at deltage i turneringen nemlig i en tynd tråd.

På listen "Race to Guangzhou" ligger han nemlig blot nummer 14. Da der ikke er udsigt til, at han spiller turneringer i de kommende uger, må hans deltagelse betegnes som meget usandsynlig.

Det er kun de otte bedste på listen, der kvalificerer sig til turneringen.

Sæsonfinalen spilles i Kina fra 12. til 16. december. I både 2016- og 2017-udgaven af sæsonfinalen endte Axelsen som vinder.

/ritzau/