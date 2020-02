NBA-legenden Kobe Bryants uhyggelige død i et helikopterstyrt efterlod en hel sportsverden i granatchok - og nogle kæmper fortsat med at forstå tragedien.

Det er snart tre uger siden, at Kobe Bryant sammen med sin datter Gianna og syv andre personer styrtede i døden i udkanten af Los Angeles, og den 41-årige superstjernes pludselige død er stadig uvirkelig for Bryants kammerat - golf-ikonet Tiger Woods.

Det fortalte Woods til pressen forud Genesis Invitational i Los Angeles.

»Det er svært at sætte ord på, hvad der skete - og på det faktum, at det er virkelighed.«

»En del af mig tænker, at det ikke er virkeligt,« lød det fra Tiger Woods.

På de sociale medier cirkulerer et klip, hvor en overrasket Tiger Woods får overleveret nyheden om Kobe Bryants død af sin caddie, Joe LaCava.

.@TigerWoods' caddie Joe LaCava breaking the Kobe news to Tiger after his round and before Tiger meets with media.



You can hear Tiger say, "Excuse me?"

Det øjeblik står i dag uskarpt i Woods' hukommelse.

»Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg sagde i det øjeblik,« fortæller golflegenden.

»Jeg var ligesom alle andre i chok - og jeg prøvede at sætte ord på det chok, mens jeg gik videre.«

Kobe og Gianna Bryant var den 26. januar på vej til en basketballkamp, hvor datteren skulle spille. Med ombord var derfor også nogle holdkammerater og deres forældre.

Det er stadig uvist, hvad der fik helikopteren til at styrte ned i det bjergrige område Calabasas ved Los Angeles. Der kan angiveligt gå omkring et år, før resultaterne af ulykkes-undersøgelserne ligger klar.

Fredag den 7. februar blev Kobe og Gianna Bryant begravet. Det skete ved en privat ceremoni i Los Angeles, som blev holdt hemmelig for offentligheden.