Tibor Benedek, der regnes for en af de bedste vandpolo-spillere nogensinde, er gået bort.

Han blev kun 47 år, og mindes nu mange steder i hjemlandet Ungarn, hvor han var ekstremt populær.

'For sin familie, holdkammerater og vandpoloverdenen efterlader han et ufatteligt tomrum, der ikke kan fyldes,' skriver det ungarske vandpoloforbund.

I begyndelsen maj forlod Tibor Benedek pludseligt og med øjeblikkelig virkning jobbet som træner for klubben UVSE af 'personlige årsager'. Halvanden måned senere er han nu død, angiveligt af kræft i bugspytkirtlen.

Det tændes lys for Tibor Benedek i Ungarns gader. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Det tændes lys for Tibor Benedek i Ungarns gader. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Tibor Benedek var med til at vinde OL-guld tre gange for Ungarn - i 2000, 2004 og 2008 - og det blev også til et verdensmesterskab. Siden kastede han sig over trænergerningen, og som landstræner førte han også Ungarn frem til en VM-titel.

I Ungarn var han elsket for sin enorme vilje og dedikation til sporten.

»Jeg var ikke den mest talentfulde spiller, jeg havde ikke de største evner, og jeg var ikke stor som alle andre. Men jeg ville det mere, mere end nogen anden,« som han selv har sagt.

Tibor Benedek er regnet for en af det bedste vandpolospillere nogensinde og indiskutabelt den bedste venstrehåndede spiller nogensinde.

Tibor Benedek i vandet ved OL i 2008. Vis mere Tibor Benedek i vandet ved OL i 2008.

Men egentlig begyndte Tibor Benedek kun at spille vandpolo, fordi han havde problemer med ryggen, og derfor blev vandsporten set som en måde at styrke rygsøjlen.

Han døde torsdag kun få uger inden sin 48-års fødselsdag, og han efterlader sin en hustru og tre børn.

Ungarsk vandpolo har har også mistet en anden stor spiller i de seneste dage.

Onsdag døde Gyorgy Karpati, der ligeledes var med på tre OL-guldvindende ungarske vandpolo-landshold: I 1952, i 1956 og i 1964. Han blev 84 år.