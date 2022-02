Den talentfulde jockey Marina Morel har mistet livet i en tragisk ulykke.

Hun var i fuld gang med at sætte gang i karrieren i Australien, da det gik galt under en tur på hesten. Her faldt hun så voldsomt, at hun måtte flyves på hospitalet.

Den franskfødte Morel blev lagt i koma, mens hendes mor fløj fra Frankrig til Australien for at være ved sin datters side. Men i denne weekend valgte familien at slukke for Morels respirator. Hun blev blot 30 år gammel. Den tragiske død har ramt den australske hesteverden hårdt.

'Det er med stor sorg, at vi kan fortælle, at jockey Marina Morel døde som følge af en tragisk ulykke, der skte tirsdag 8. februar. Må hun hvile i fred. Vores tanker er med hendes forældre og kære,' skriver foreningen for jockeyer i staten New South Wales.

Hun er allerede blevet mindet ved et løb, hvor jockeyerne bar sorte sørgebind for at markere hendes tragiske død.

Morel havde boet i Australien i otte år, hvor hun kom i lære hos lokale jockeyer. Hun deltog for første gang i et løb i september sidste år, inden hun måtte tage en ufrivillig pause grundet en rygskade. Alligevel gjorde hun et stort indtryk.

En anden jockey, Robbie Dolan, har også udtrykt sin sorg.

'Folk glemmer, hvor farlig sporten af. Hvilken forfærdelig nyhed. RIP Marina Morel. Tankerne er med hendes familie og venner,' skriver han.