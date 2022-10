Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 36-årig mand døde søndag under London Marathon.

Tragedien indtraf, da manden kollapsede få kilometer fra målstregen.

Det oplyser flere britiske medier, heriblandt The Sun.

Manden havde gennemført tæt på 37 af de 42,195 kilometer, da han faldt om.

Redningsmandskab ankom til manden efter få minutter, hvorefter han blev kørt på hospitalet. Her stod hans liv dog ikke til at redde.

Familien til den afdøde har bedt om ro. De har meldt ud, at hverken hans navn eller yderligere detaljer vil blive offentligt kendt, siger arrangøren ifølge The Sun.

London Marathon-arrangørerne har i et statement udtrykt deres dybeste medfølelse med løberens familie. Arrangøren skriver, at der vil blive foretaget en obduktion for at fastslå løberens dødsårsag.

»Det er med dyb sorg, at vi bekræfter en deltagers død under London Marathon 2022. Alle involverede i arrangere ​​London Marathon vil gerne udtrykke deres oprigtige medfølelse med hans familie og venner,« lyder det fra arrangørerne.

Ved søndagens London Marathon deltog omkring 40.000 løbere.