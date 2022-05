Rugbymiljøet i både Frankrig og Samoa er i stor sorg.

For den 32-årige rugbystjerne Kelly Meafua blev lørdag morgen fundet død i franske Montauban efter en ulykke.

Det skriver mediet France 24.

Ifølge internationale medier forlod samoaneren en natklub i Montauban sammen med nogle holdkammerater, hvorefter han senere på natten blev set springe ud fra en 22 meter høj bro.

En holdkammerat skulle angiveligt have forsøgt at hoppe i vandet for at redde Kelly Meafua, men ifølge nyhedsbureauet AFP stod hans liv ikke til at redde.

Det lokale politi meddeler, at man betragter sagen som en tragisk ulykke og ikke som et selvmordsforsøg.

Meafuas klub, US Montauban, har lørdag været ude og kommentere på den tragiske ulykke.

»Vi er alle chokerede over denne tragedie, og vores tanker er hos Kellys hustru, hans børn og alle holdkammeraterne,« skriver den franske klub og tilføjer:

»Han var en spiller, der var meget værdsat af alle, og hans livsglæde smittede og strålede. I dag har vi mistet en spiller, en ven og en bror.«

Kelly Meafua nåede at repræsentere sit land adskillige gange, ligesom han tidligere har spillet for de franske klubber Narbonne og Béziers.