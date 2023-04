En tragisk nyhed har ramt væddeløbsverdenen.

For den australske jockey Dean Holland er død efter et grimt styrt under et løb mandag, bekræfter både Racing Victoria samt politiet i Victoria.

Den 34-årige Holland var med i opløbet og klar til at sætte ind i håb om at hente sejren, da hans hest Headingly efter et skarpt sving styrtede med 200 meter tilbage.

Den ramte barrieren, faldt og jockeyen røg ind under den. Flere læger hastede ind på banen for at hjælpe ham, og Dean Holland fik også førstehjælp på stedet.

Der blev med det samme ringet efter en helikopter, så han kunne blive fragtet hurtigt til hospitalet, men der var ikke noget at gøre.

»Redderne arbejdede hårdt med ham, men han døde på tragisk vis på stedet,« fortæller en talsperson fra politiet.

Han fortæller desuden, at de nærmere omstændigheder omkring den voldsomme ulykke nu skal undersøges, men der er umiddelbart intet mistænkeligt ved episoden.

»På vegne af væddeløbsbranchen i Victoria, vil jeg gerne sende mine tanker og dybfølte kondolencer til Deans partner Lucy, hans børn, familie, venner og kollegaer ovenpå den triste nyhed om hans bortgang. Det var en frygtelig ulykke, og vi er alle i chok og triste over, at Dean er gået bort som følge af skaderne, han fik i forbindelse med styrtet,« siger Andrew Jones, der er direktør for Racing Victoria i en pressemeddelelse.

Jockeyen Alana Kelly faldt også af, da hendes hest snublede over Dean Hollands, men hun kom ikke til skade og var i stand til selv at rejse sig og gå væk.

Ingen af hestene kom alvorligt til skade under episoden, der betyder, at dagens resterende løb er blevet aflyst.

Dean Holland, der efterlader sig sin kone og fire børn, nåede i sin karriere at vinde 1.080 løb.