Det skulle have været en stor triumf - men endte med en tragedie.

Den 60-årige amerikanske para-atlet Angela Madsen er død under et rekordforsøg, hvor hun ville ro fra Californien til Hawaii.

Angela Madsen, der tog en bronzemedalje i kuglestød ved OL i London 2012, havde en drøm. Hun ville være den første para-atlet - og den ældste kvinde - til at solo-ro tværs over Stillehavet.

Men den ambition blev fatal. Angela Madsen kone, Debra, har på Facebook bekræftet, at den 60-årige kvinde er død under forsøget.

»Det er med ekstrem sorg, at jeg må annoncere, at Angela ikke gennemfører sin solo-tur til Hawaii,« skriver Debra på Facebook.

»Jeg modtog den sidste sms fra hende lørdag aften. Søndag responderede hun ikke på mine beskeder. Jeg tjekkede min indbakke og kunne se, at hun ikke havde åbnet mine beskeder. Så jeg kiggede på hendes 'tracking', og det så ikke ud som om, hun roede - det lignede mest, at båden bare drev rundt.«

Angela Madsens kone kontaktede kystvagten, som efter en søgning kunne bekræfte den værste frygt. Angela Madsen blev fundet død i sin båd.

Instruktør Soraya Simi har i forbindelse med en dokumentarfilm om Angela Madsen fulgt hende før og under rekordforsøget - og instruktøren er knust over den tragiske nyhed.

»Dette er det tungeste øjeblik i mit liv,« siger hun i en pressemeddelelse.

Jeg er så knust over at skulle skrive dette. Jeg ved, at så mange af jer heppede på hende og ønskede hende succes.«