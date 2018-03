Den verdensomspændende kapsejlads Volvo Ocean Race er ramt af en tragedie.

Den britiske sejler John Fisher fra Team Sun Hung Kai/Scallywag er er faldet over bord. Og er forsvundet i havet.

Ulykken skete mandag og siden har en omfattende eftersøgning været i gang af både besætningen på båden og myndighederne, men den er nu blevet indstillet efter cirka 12 timer.

»Besætningen har gjort, alt hvad de kunne for at finde John med en omfattende eftersøgning under stormfulde forhold. Fordi vejret nu ser ud til at blive værre, har teamet taget den svære beslutning at søge mod land,« lyder det fra holdejer Lee Seng Huang ifølge SBS News.

Iført fuldt overlevelsesudstyr faldt John Fisher over bord godt 2.250 kilometer vest for Kap Horn, der er Sydamerikas sydligste punkt.

Mens den 47-årige brite forsvandt i bølgerne skulle resten af besætningen være uskadte.

Forholdene var særdeles svære i farvandet, hvor John Fischer forsvandt, hvilket også har besværliggjort eftersøgningen. Det har stormet, bølgerne har været høje - og ingen af de andre deltagende både i Volvo Ocean Race befandt sig i nærheden. Så de kunne ikke assistere.

Vandet skulle være ni grader i området.

Holdejer Lee Seng Huang siger om den forsvundne - og efter al sandsynlighed omkomne - John Fisher, der oprindeligt var fra Storbritannien, men havde været bosat i Australien i mange år.

»På trods af farerne ved sporten, elskede han at sejle. Han er en af vores egne. Et mangeårigt medlem af teamet. Han var fantastisk og en erfaren sejler. Det bedste menneske og en ægte 'Scallywag',« lyder det fra Lee Seng Huang.

Der er stadig seks både tilbage i Volvo Ocean Race. Man kan se, hvor de befinder sig i en såkaldt tracker på kapsejladsens hjemmeside. Det kan du se her. Team Sun Hung Kai/Scallywag er dog blevet fjernet.

Det var første gang, at John Fisher var med i Volvo Ocean Race.