I weekenden blev 43 illegale migranter fundet døde på Steccato di Cutro-kysten i Italien.

De omkom, mens de forsøgte at krydse Middelhavet i hårdt vejr.

Nu står venner og familie frem til et af ofrene, Shahida Raza, der var en pakistansk professionel hockeyspiller.

Hendes søster Saadia fortæller til BBC, at Raza ville tage turen til Italien på jagt efter behandling til sin treårige syge søn.

Shahida Raza var også en habil fodboldspiller. Her er hun med sit hold. Foto: NASEER AHMED

»Det var den eneste grund til hendes rejse. Det var for hendes søn. Han er meget skidt tilpas. En del af hans hjerne er beskadiget, efter han fik et slagtilfælde på grund af feber, da han var 40 dage gammel. Det efterlod ham lammet i den ene side af kroppen, så han har ingen føling fra hovedet og ned til fødderne,« forklarer hun over for BBC.

Det var læger i Pakistan, der opfordrede Shahida Raza til at søge behandling i udlandet, da de ikke selv havde mulighederne for at hjælpe hendes søn. Forsøget på at hjælpe sønnen endte med at koste hende livet.

Familien fortæller, at hun var landsholdsspiller for Pakistan, men selvom hun rejste verden rundt, var hun ikke velbetalt.

Søsteren fik et opkald fra en bekymret Shahida, der var på båden på vej fra Tyrkiet til Italien, som havde omkring 200 personer om bord, der forsøgte at komme ind i Europa illegalt.

»Hun takkede Gud for, at hun snart var der. Hun sagde, hun var bange for, at der ville ske noget, når hun skulle over vandet. Hun kunne slet ikke tro, at hun snart kunne ringe til sin søn og få ham behandlet, når hun ankom,« siger søsteren.

Så langt nåede hun aldrig. Hun døde 27 år gammel. Familien har stadig intet fået at vide fra de officielle myndigheder og har måttet følge med i nyhederne i nettet.

Liget af hende er stadig ikke fundet.

80 andre overlevede forliset.