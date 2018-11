Den tyske basejumper Dominik Loyen er afgået ved døden. Det skriver Bild.

Mandag var den 50-årige tysker i Portugal for at lave et af sine mange vovede spring. Fra 100 meters højde ville han sammen med en ven hoppe ud fra en klippe og efterfølgende udløse sin fadskærm ud i kystbyen Nazaré.

En video af ulykken viser, at vennens faldskærm folder sig ud som planlagt, mens Dominik Loyens faldskærm ikke gør det. I stedet styrter han ned, rammer flere sten på vejen og lander på en strand.

Redningsmandskab var hurtigt på stedet, men var ikke i stand til at redde den 50-årige basejumpers liv.

Det er ellers ikke mere end et par år siden, at Dominik Loyen overvejede at indstille sin karriere som basejumper.

I et interview med det tyske medie Deutsche Welle sagde han følgende:

»Da en af mine gode venner var ude for en fatal ulykke, overvejede jeg at tage en pause eller at stoppe helt,« sagde Dominik Loyen.

»Men man bliver også nødt til at bearbejde det, og blive ved med at gøre det, man synes er sjovt. Man er lidt bekymret, men så bestemmer man sig for at blive ved alligevel. Og så sværger man ikke at lave de samme fejl,« sagde han.

Basejumping er en af de farligste ekstremsportsgrene, der findes. Her springer personer fra højhuse, broer, bjerge eller helikoptere fra en så lav højde, at der kun er få sekunders frit fald, inden de skal udløse faldskærmen.

Det er sket flere gange, at basejumpere er døde eller kommet slemt til skade, når de hopper midt inde i byer, hvor vinden kan sende faldskærmen på afveje, lige når den foldes ud.