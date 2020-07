I Kevin Magnussens tidskørsel var trafiktunge Hungaroring ikke så stor en hjælp som håbet.

Trafik på den forholdsvis lille Formel 1-bane i Ungarn kostede måske Kevin Magnussen de blot fem hundrededele af et sekund, han lørdag manglede for at slippe videre fra første kvalifikationsrunde i tidtagningen på Hungaroring.

Danskeren måtte dog samtidig medgive, at banen ikke var så god for den udfordrede Haas-racer, som hans team havde troet, inden det blev en 16.-plads i kvalifikationen.

- Vi troede, at den lille bane med høj downforce (styrken af vejgreb) og ikke så meget langside ville have hjulpet os mere, end den har gjort, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Håbet gik på, at raceren ville være mere konkurrencedygtig end i årets to første løb i Østrig.

I stedet blev det ligefrem en ulempe at køre på den mere snørklede bane med de 14 sving. For på den kommer der let trafik.

- Det var så tæt, at hvis de to biler foran ikke havde været der, havde der nok lige været det, der manglende.

- De par hundrededele taber man hurtigt. Men det er en lille bane, og sådan er det, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han forsøgte at forbedre sig i sit sidste forsøg, men forbedrede sig ikke nok.

Omvendt var det med hans teamkollega Romain Grosjean.

Grosjean så ud til at være sikkert på vej videre til anden kvalifikationsrunde, da en række andre kørere pludselig forbedrede sig, og han ikke selv nåede at sætte en sidste hurtig tid.

På grund af trafik måtte han helt opgive at holde sømmet i bund hele vejen mod mål på sidste omgang.

Derfor starter han som nummer 18 i søndagens grandprix.

De to Mercedes-kørere Lewis Hamilton og Valtteri Bottas indtager første startrække efter endnu en tidskørsel i opvisningsstil.

/ritzau/