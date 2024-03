Flere medier havde spekuleret i, at Andy Reid ville stoppe som træner for Kansas City Chiefs efter Super Bowl.

Succestræneren Andy Reid melder sig klar til at tage en ny tørn i spidsen for Kansas City Chiefs efter sejren i Super Bowl.

Flere amerikanske medier havde spekuleret i, at den 65-årige headcoach ville træde tilbage efter finalen i NFL mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers natten til mandag.

Andy Reid bekræfter mandag, at han har tænkt sig at fortsætte i næste sæson, hvor drømmen er at vinde Super Bowl for tredje år i træk.

- Det bliver ikke nemt. Der bliver en del udskiftning på holdet, og der sker altid noget uventet, som vi skal kæmpe os igennem, siger Andy Reid ifølge Reuters.

For et år siden førte han sit hold til finalesejr over Philadelphia Eagles.

Efter dette års sejr over San Francisco 49ers havde headcoachen spurgt sin quarterback, Patrick Mahomes, om noget andet hold i NFL-historien havde vundet Super Bowl tre gange i træk.

- Han svarede nej. Det ville være stort at gøre, siger Andy Reid.

På vej mod triumfen i NFL-finalen natten til mandag blev Reid undervejs råbt direkte ind i ansigtet af sin egen spiller Travis Kelce.

Andy Reid reagerede roligt på den synligt frustrerede Kelces vredesudbrud, hvilket Kelce hyldede ham for efter sejren.

- Jeg har den bedste træner, der nogensinde har været i denne sport.

- Han er virkelig god til at sætte de rigtige spil op og forberede alle. Han er en af de bedste ledere, jeg er stødt på. Han har hjulpet mig med at få kanaliseret mine følelser og passion ud.

- Jeg skylder ham alt, hvad jeg har opnået i min karriere, siger Travis Kelce ifølge AFP.

Dette års Super Bowl blev en tæt affære. Med tre sekunder tilbage lavede Kansas City Chiefs det afgørende touchdown, der sikrede holdet sejren.

